Трамп вирішив остаточно перекрити кисень Путіну: це жорстке рішення змінить все

Дональд Трамп пригрозив жорсткими санкціями країнам, які продовжують торгівлю з Росією. За словами президента США, адміністрація разом із республіканцями працює над законодавчими ініціативами, що мають суттєво посилити економічний тиск на Москву. Про це повідомляє The Hindu.

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Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи настав час для Конгресу ухвалити нові обмежувальні заходи проти Росії та її диктатора Володимира Путіна. У відповідь американський президент заявив, що відповідний законопроєкт уже просувають республіканці.

"Вони ухвалюють законодавство. Республіканці просувають дуже жорсткі санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією. До цього списку також можуть додати Іран. Я сам запропонував таку ідею", – сказав Трамп.

Йдеться про законодавчу ініціативу, яка має суттєво розширити економічний тиск не лише на Росію, а й на держави, що підтримують із нею торговельні зв'язки. Таким чином Вашингтон прагне ускладнити для Кремля можливість отримувати доходи від експорту енергоресурсів і фінансувати війну проти України.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний санкційний законопроєкт, автором якого став сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ уже отримав підтримку низки законодавців і може стати одним із найжорсткіших пакетів економічних обмежень щодо Росії за весь час повномасштабної війни.

За даними CNN, законопроєкт передбачає надання президенту США широких повноважень для запровадження високих мит на імпорт із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, природний газ, уран та інші стратегічні товари. Такий механізм покликаний посилити міжнародний тиск на Москву через її агресію проти України та змусити торговельних партнерів Кремля переглянути свою економічну співпрацю з Російською Федерацією.

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