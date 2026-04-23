Трамп решил помириться с Мэлони: президент США поразил срочной просьбой
Трамп решил помириться с Мэлони: президент США поразил срочной просьбой

В то же время, Иран заявляет, что готов принять участие в турнире.

23 апреля 2026, 11:15
Клименко Елена

Представитель президента США Дональда Трампа обратился к руководству ФИФА с инициативой рассмотреть возможность замены сборной Ирана на национальную команду Италии в финальной части чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп решил помириться с Мэлони: президент США поразил срочной просьбой

Фото: из открытых источников

По данным издания, такое предложение рассматривается как часть дипломатических усилий, направленных на улучшение отношений между Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони. В сообщениях упоминается, что между политиками раньше возникало напряжение на фоне отдельных международных скандалов.

Специальный посланник США Паоло Дзамполли подтвердил, что обсуждал с Трампом и президентом ФИФА Джанни Инфантино возможность внесения изменений в список участников турнира. Он отметил, что как уроженец Италии хотел бы видеть "Скуадру Адзурру" среди участников чемпионата, особенно учитывая, что турнир будет проходить в США. По его словам, Италия как четырехкратный чемпион мира имеет достаточный футбольный авторитет для участия.

В то же время, стоит отметить, что итальянская сборная не смогла пройти квалификацию к ЧМ-2026, уступив в решающем плей-офф Боснии и Герцеговине после серии пенальти.  

Иран успешно квалифицировался на турнир через азиатский отбор и официально подтвердил свое участие. Несмотря на политическую напряженность и факт, что одна из стран-хозяек чемпионата США, Тегеран не отозвал свою заявку. В иранской федерации футбола отмечают, что команда готова выступать на турнире при условии обеспечения безопасности для игроков и делегации.

Как уже писали "Комментарии", поставки российской нефти в Словакию из-за приостановленной почти на три месяца нефтепровода "Дружба" вновь возобновились в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на словацкие источники.



