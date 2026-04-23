Трамп вирішив помиритися з Мелоні: президент США вразив терміновим проханням

Представник президента США Дональда Трампа звернувся до керівництва ФІФА з ініціативою розглянути можливість заміни збірної Ірану на національну команду Італії у фінальній частині чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, така пропозиція розглядається як частина дипломатичних зусиль, спрямованих на покращення відносин між Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. У повідомленнях згадується, що між політиками раніше виникала напруга на тлі окремих міжнародних скандалів.

Спеціальний посланець США Паоло Дзамполлі підтвердив, що обговорював із Трампом і президентом ФІФА Джанні Інфантіно можливість внесення змін до списку учасників турніру. Він зазначив, що як уродженець Італії хотів би бачити "Скуадру Адзурру" серед учасників чемпіонату, особливо з огляду на те, що турнір проходитиме у США. За його словами, Італія як чотириразовий чемпіон світу має достатній футбольний авторитет для участі.

Водночас варто зазначити, що італійська збірна не змогла пройти кваліфікацію до ЧС-2026, поступившись у вирішальному плей-оф Боснії і Герцеговині після серії пенальті.

Натомість Іран успішно кваліфікувався на турнір через азійський відбір і офіційно підтвердив свою участь. Попри політичну напруженість і факт, що одна з країн-господарок чемпіонату — США, Тегеран не відкликав свою заявку. В іранській федерації футболу наголошують, що команда готова виступати на турнірі за умови гарантування безпеки для гравців і делегації.

