Трамп решил проверить ядерную триаду: США запустили ракету Minuteman III

Соединенные Штаты 3 марта совершили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой оснастки. Пуск произошел с базы Ванденберг в Калифорнии и стал частью долгосрочной программы проверки боеготовности ядерной триады США.

США запустили ракету Minuteman III. Фото из открытых источников

Как сообщило Командование глобальных ударов ВВС США, ракета Minuteman III стартовала в 23:01 по тихоокеанскому времени. Она была оснащена двумя испытательными аппаратами возвращения и преодолела тысячи миль до полигона на атолле Кваджалейн. Запуск получил обозначение GT 255.

"GT 255 позволил нам оценить производительность отдельных компонентов ракетной системы. Постоянно оценивая разные профили миссий, мы можем повысить производительность всего парка МБР, обеспечивая максимальный уровень готовности к наземной части ядерной триады страны", — сказала подполковник Карри Рей.

В Пентагоне подчеркнули, что тест запуска ракеты Minuteman III был запланирован годами ранее и не связан с текущими мировыми событиями. За десятилетие США провели более 300 подобных испытаний. Это позволяет инженерам и экспертам по вооружению собрать данные о точности и надежности ракеты.

Также в ВВС США подтвердили, что баллистическая ракета Minuteman III остается на боевом дежурстве, но в перспективе ее заменит новая система LGM-35A Sentinel.

