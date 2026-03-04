logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп решил проверить ядерную триаду: США запустили ракету Minuteman III
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп решил проверить ядерную триаду: США запустили ракету Minuteman III

США произвели плановый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III.

4 марта 2026, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты 3 марта совершили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой оснастки. Пуск произошел с базы Ванденберг в Калифорнии и стал частью долгосрочной программы проверки боеготовности ядерной триады США.

Трамп решил проверить ядерную триаду: США запустили ракету Minuteman III

США запустили ракету Minuteman III. Фото из открытых источников

Как сообщило Командование глобальных ударов ВВС США, ракета Minuteman III стартовала в 23:01 по тихоокеанскому времени. Она была оснащена двумя испытательными аппаратами возвращения и преодолела тысячи миль до полигона на атолле Кваджалейн. Запуск получил обозначение GT 255.

"GT 255 позволил нам оценить производительность отдельных компонентов ракетной системы. Постоянно оценивая разные профили миссий, мы можем повысить производительность всего парка МБР, обеспечивая максимальный уровень готовности к наземной части ядерной триады страны", — сказала подполковник Карри Рей.

В Пентагоне подчеркнули, что тест запуска ракеты Minuteman III был запланирован годами ранее и не связан с текущими мировыми событиями. За десятилетие США провели более 300 подобных испытаний. Это позволяет инженерам и экспертам по вооружению собрать данные о точности и надежности ракеты.

Также в ВВС США подтвердили, что баллистическая ракета Minuteman III остается на боевом дежурстве, но в перспективе ее заменит новая система LGM-35A Sentinel.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о самых безопасных странах, чтобы пережить Третью мировую или ядерную войну. Именно здесь можно спастись от глобального конфликта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости