Трамп решил проверить ядерную триаду: США запустили ракету Minuteman III

Slava Kot
Соединенные Штаты 3 марта совершили плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой оснастки. Пуск произошел с базы Ванденберг в Калифорнии и стал частью долгосрочной программы проверки боеготовности ядерной триады США.
США запустили ракету Minuteman III. Фото из открытых источников
Как сообщило Командование глобальных ударов ВВС США, ракета Minuteman III стартовала в 23:01 по тихоокеанскому времени. Она была оснащена двумя испытательными аппаратами возвращения и преодолела тысячи миль до полигона на атолле Кваджалейн. Запуск получил обозначение GT 255.
В Пентагоне подчеркнули, что тест запуска ракеты Minuteman III был запланирован годами ранее и не связан с текущими мировыми событиями. За десятилетие США провели более 300 подобных испытаний. Это позволяет инженерам и экспертам по вооружению собрать данные о точности и надежности ракеты.
Также в ВВС США подтвердили, что баллистическая ракета Minuteman III остается на боевом дежурстве, но в перспективе ее заменит новая система LGM-35A Sentinel.
