Трамп вирішив перевірити ядерну тріаду: США запустили ракету Minuteman III

Сполучені Штати 3 березня здійснили плановий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без бойового оснащення. Пуск відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії та став частиною довгострокової програми перевірки боєготовності ядерної тріади США.

США запустили ракету Minuteman III. Фото з відкритих джерел

Як повідомило Командування глобальних ударів ВПС США, ракета Minuteman III стартувала о 23:01 за тихоокеанським часом. Вона була оснащена двома випробувальними апаратами повернення та подолала тисячі миль до полігону на атолі Кваджалейн. Запуск отримав позначення GT 255.

"GT 255 дозволив нам оцінити продуктивність окремих компонентів ракетної системи. Постійно оцінюючи різні профілі місій, ми можемо підвищити продуктивність усього парку МБР, забезпечуючи максимальний рівень готовності до наземної частини ядерної тріади країни", — сказала підполковник Каррі Рей.

У Пентагоні наголосили, що тест запуску ракети Minuteman III був запланований роками раніше й не пов’язаний із поточними світовими подіями. За десятиліття США провели понад 300 подібних випробувань. Це дозволяє інженерам та експертам з озброєння зібрати дані про точність та надійність ракети.

Також у ВПС США підтвердили, що балістична ракета Minuteman III залишається на бойовому чергуванні, але у перспективі її замінить нова система LGM-35A Sentinel.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект пропонує завдати ядерного удару для закінчення війни.

Також "Коментарі" писали про найбезпечніші країни, щоб пережити Третю світову або ядерну війну. Саме тут можна врятуватися від глобального конфлікту.