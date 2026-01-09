Трамп решил прямо вмешаться в выборы в Венгрии: озвучено неоднозначное заявление

Американский президент Дональд Трамп выразил поддержку своему давнему политическому союзнику, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, накануне выборов, на которых он отстает от основного оппонента. Об этом свидетельствует письмо, опубликованное самим Орбаном на его странице в Facebook, пишет Reuters.

Фото: из открытых источников

В обращении Трамп подчеркнул "решительное и смелое лидерство" венгерского премьера и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в ключевых сферах, в том числе в обороне, энергетике и миграционной политике. Письмо содержит слова благодарности за постоянную преданность Орбана ценностям, формирующим лицо Венгрии, включая веру, семью и суверенитет.

Трамп также поблагодарил за приглашение посетить Венгрию и отметил, что его команда будет оставаться на связи с возможным графиком визита. Ранее сам Орбан сообщал, что в преддверии выборов в апреле в страну прибудет "высокопоставленный" американский представитель, что может подчеркнуть поддержку США.

Кроме политических моментов, венгерский премьер сообщил о плановом повышении минимальной зарплаты на 11% в 2026 году, что явилось ответом на экономическую стагнацию и приближение парламентских выборов. Орбан надеется, что рост доходов будет стимулировать внутреннее потребление и экономическую активность. Ранее он прогнозировал экономический "скачок" в 2025 году после периода замедления, однако реальные показатели ВВП демонстрируют, что экономика страны находится в состоянии почти полной стагнации, а в первом квартале даже зафиксировано небольшое сокращение.

