Американський президент Дональд Трамп висловив підтримку своєму давньому політичному союзнику, прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, напередодні виборів, на яких він наразі відстає від основного опонента. Про це свідчить лист, опублікований самим Орбаном на його сторінці у Facebook, пише Reuters.

Фото: з відкритих джерел

У зверненні Трамп підкреслив "рішуче та сміливе лідерство" угорського прем’єра та висловив надію на подальший розвиток співпраці між двома країнами у ключових сферах, зокрема в оборони, енергетики та міграційної політики. Лист містить слова подяки за постійну відданість Орбана цінностям, які формують обличчя Угорщини, зокрема віру, сім’ю та суверенітет.

Трамп також подякував за запрошення відвідати Угорщину та зазначив, що його команда залишатиметься на зв’язку щодо можливого графіка візиту. Раніше сам Орбан повідомляв, що напередодні виборів у квітні до країни прибуде "високопоставлений" американський представник, що може підкреслити підтримку США.

Крім політичних моментів, угорський прем’єр повідомив про планове підвищення мінімальної зарплати на 11% у 2026 році, що стало відповіддю на економічну стагнацію та наближення парламентських виборів. Орбан сподівається, що зростання доходів стимулюватиме внутрішнє споживання та економічну активність. Раніше він прогнозував економічний "стрибок" у 2025 році після періоду уповільнення, проте реальні показники ВВП демонструють, що економіка країни перебуває у стані майже повної стагнації, а в першому кварталі навіть зафіксовано невелике скорочення.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін продовжує застосовувати психологічний тиск на країни НАТО, завдаючи ударів балістичними ракетами неподалік кордонів Польщі. Про це під час телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.