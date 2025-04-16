Трамп решил сделать шаг назад: какой счет теперь США выставляют Украине за помощь

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон, скорее всего, решил послабить свои требования к Украине. Речь идет о возврате помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
Это, как отмечается, приближает сумму к оценке самой Украины в более чем 90 млрд долларов. В Кабмине пока что воздержались от комментариев, предложив дождаться официально подписанного соглашения.
Переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников, с которым переговорило издание.
Вместо этого администрация Трампа продолжает придерживаться мнения, что военные расходы США на Украину следует воспринимать как вклад Вашингтона в фонд, заявили чиновники, близкие к обсуждению вопроса, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными.
По словам источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу нескольких самых жестких требований команды Дональда Трампа.
Как считают авторы, соглашение о партнерстве даст важный козырь США иметь право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться непосредственно американскими чиновниками.
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