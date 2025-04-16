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Трамп решил сделать шаг назад: какой счет теперь США выставляют Украине за помощь

По информации Bloomberg, США больше не требуют $300 млрд от Украины за помощь - теперь речь идет о $100 млрд

сегодня, 10:10
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон, скорее всего, решил послабить свои требования к Украине. Речь идет о возврате помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Трамп решил сделать шаг назад: какой счет теперь США выставляют Украине за помощь

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

"После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа снизила оценку помощи, которую США оказали Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов", — отмечают авторы публикации, ссылаясь на источники.

Это, как отмечается, приближает сумму к оценке самой Украины в более чем 90 млрд долларов. В Кабмине пока что воздержались от комментариев, предложив дождаться официально подписанного соглашения.

Переговоры между техническими группами в пятницу и субботу были конструктивными, сказал один из источников, с которым переговорило издание.

"Но США все еще рассматривают сделку как возможность возместить расходы на Украине за счет прибыли из фонда, размер которого в последнем проекте все еще не указан. Администрация Трампа по-прежнему неохотно обещает будущие инвестиции в фонд — ключевой интерес Киева в любой такой сделке — и откладывает этот вопрос для обсуждения", — пишет Bloomberg.

Вместо этого администрация Трампа продолжает придерживаться мнения, что военные расходы США на Украину следует воспринимать как вклад Вашингтона в фонд, заявили чиновники, близкие к обсуждению вопроса, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными.

По словам источников, украинским переговорщикам с трудом удалось отговорить своих американских коллег от такого подхода, который лег в основу нескольких самых жестких требований команды Дональда Трампа.

Как считают авторы, соглашение о партнерстве даст важный козырь США иметь право первого требования по прибыли, переведенной в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться непосредственно американскими чиновниками.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-16/us-softens-calls-for-ukraine-to-pay-back-aid-in-minerals-deal-talks
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