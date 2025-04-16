Вопрос закрыт: в США приняли окончательное решение, когда снимут санкции с РФ

Разговоры о том, чтобы смягчить или и вовсе снять санкции с России, пока продолжается огонь в Украине можно считать пустыми. Пока путинский режим не согласится на прекращение огня в Украине ни о каком снятии санкций не может быть и речи. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, реагируя на мнения, что Вашингтон может пойти на ослабление санкционного давления на Москву.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Спикер Белого дома напомнила, что американская сторона продолжает работать над достижением перемирия.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", – отметила пресс-секретарь.

Брюс также заявила, что после жесткого обстрела Сум и гибели десятков мирных жителей у Вашингтона возникли серьезные вопросы относительно того, кто действительно предан миру и прекращению огня.

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Ранее "Комментарии" писали – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий". Перед этим сам Дональд Трампа неоднозначно высказался о виновных в начале войны в Украине, причислив к Байдену и Путину Зеленского. Почему США продолжают занимать лояльную к РФ позицию, несмотря на фактический отказ Путина от перемирия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



