Трамп решил ужесточить наказание для Индии за помощь РФ в войне: детали

Президент США Дональд Трамп подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти, что, как считают в Белом доме, способствует России в продолжении войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, новые тарифы начали действовать в ночь на среду, удвоив существующие 25% сборы. Они затронут более 55% индийского экспорта в США — крупнейшего рынка сбыта для страны.

Больше всего пострадают отрасли, обеспечивающие массовую занятость: текстиль, обувь, ювелирные изделия и игрушки.

При этом фармацевтика и электроника, включая крупные инвестиции Apple в Индии, пока освобождены от ограничений.

Решение Белого дома делает напряженными отношения между Вашингтоном и Нью-Дели, которые в последние годы развивали партнерство в противовес Китаю. Индия назвала действия США "несправедливыми и необоснованными" и пообещала продолжать закупки российской нефти.

"Это будет иметь очень большое влияние на индийских экспортеров, поскольку 50% тарифы не подходят для клиентов", — заявил Исрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., которая более 60% продукции поставляет в США.

По данным Citigroup, новые сборы могут снизить экономический рост Индии на 0,6-0,8 процентного пункта. В то же время влияние будет ограниченным из-за ориентации экономики на внутренний спрос — частное потребление формирует около 60% ВВП страны.

США являются крупнейшим экспортным рынком для Индии (87,4 млрд долларов в 2024 году), однако это лишь около 2% от ВВП государства.

