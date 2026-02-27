logo

Главная Новости Мир США Трамп резко набросился на известного голливудского актера
Трамп резко набросился на известного голливудского актера

Поводом для реакции Трампа стали прозвучавшие в подкасте The Best People слова Де Ниро.

27 февраля 2026, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп публично подверг критике актера Роберта Де Ниро после его очередных заявлений в адрес главы государства. Свой ответ американский лидер разместил в социальной сети Truth Social. Резкая полемика развернулась на фоне альтернативных мер в Вашингтоне после ежегодного обращения в Конгресс. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп резко набросился на известного голливудского актера

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Поводом для реакции Трампа стали прозвучавшие в подкасте The Best People слова Де Ниро. Актер, давно выступающий с критикой президента, заявил, что считает его "идиотом" и призвал избавиться от него, утверждая, что тот "разрушит страну".

В ответ Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в Truth Social, где назвал Де Ниро "больным" и "сумасшедшим", а также заявил, что у него "чрезвычайно низкий IQ". Президент также подверг критике конгрессвумен Ильхан Омар и Рашиду Тлаиб, покинувших Капитолий после его выступления. По словам Трампа, они "вели себя неправильно" во время официального мероприятия.

В своей публикации глава государства также упомянул телеведущую Рози О'Доннелл, сравнив состояние Де Ниро с ней и заявив, что актер "не понимает, что говорит".

Следует отметить, что противостояние Трампа и Де Ниро продолжается уже несколько лет. Незадолго до президентских выборов 2024 актер в интервью журналисту Крису Уоллесу на платформе HBO Max заявлял, что Трамп и его союзники "не являются настоящими республиканцами", а также позволял себе резкие высказывания в адрес политика. При этом он отмечал, что Камала Харрис, по его мнению, проявляет большую чувствительность к проблемам страны, хотя может допускать ошибки.

Публичный спор между президентом и известным актером стал очередным эпизодом их давнего конфликта, регулярно выходит в медиапространство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что голливудский актер и режиссер Роберт Де Ниро снова публично высказался с критикой в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, назвав его "идиотом" и заявив, что он разрушает страну.

Как сообщает The Independent, во время участия в подкасте The Best People with Nicolle Wallace на телеканале MSNBC актер эмоционально прокомментировал политическую ситуацию в США. По его словам, Трамп представляет угрозу для государства, и его "нужно избавиться".



Источник: https://www.theguardian.com/film/2026/feb/26/donald-trump-renews-attack-on-robert-de-niro
