Трамп різко накинувся на відомого голлівудського актора: що сталося

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував актора Роберта Де Ніро після його чергових заяв на адресу глави держави. Свою відповідь американський лідер розмістив у соціальній мережі Truth Social. Різка полеміка розгорнулася на тлі альтернативних заходів у Вашингтоні після щорічного звернення до Конгресу. Про це повідомляє The Guardian.

Приводом для реакції Трампа стали слова Де Ніро, що прозвучали в подкасті The Best People. Актор, який давно виступає з критикою президента, заявив, що вважає його "ідіотом" і закликав позбутися його, стверджуючи, що той "зруйнує країну".

У відповідь Трамп опублікував емоційне повідомлення в Truth Social, де назвав Де Ніро "хворим" і "божевільним", а також заявив, що той має "надзвичайно низький IQ". Президент також розкритикував конгресвумен Ільхан Омар і Рашиду Тлаїб, які покинули Капітолій після його виступу. За словами Трампа, вони "поводилися неналежним чином" під час офіційного заходу.

У своїй публікації глава держави також згадав телеведучу Розі О'Доннелл, порівнявши стан Де Ніро з нею і заявивши, що актор "не розуміє, що говорить".

Варто зазначити, що протистояння Трампа і Де Ніро триває вже кілька років. Незадовго до президентських виборів 2024 року актор в інтерв'ю журналісту Крісу Уоллесу на платформі HBO Max заявляв, що Трамп і його союзники "не є справжніми республіканцями", а також дозволяв собі різкі висловлювання на адресу політика. При цьому він зазначав, що Камала Харріс, на його думку, виявляє велику чутливість до проблем країни, хоча і може допускати помилки.

Публічна суперечка між президентом і відомим актором стала черговим епізодом їхнього давнього конфлікту, який регулярно виходить у медіапростір.

