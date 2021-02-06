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Трамп с обидой вышел из гильдии киноактёров

В прощальном письме экс-президент Дональд Трамп не мог не похвалить себя и заявил, что "очень помог бизнесу кабельного телевидения"

сегодня, 05:28
Автор:

Ольга Чародий

Бывший американский президент  Дональд Трамп подчеркнул, что сотрудничество не принесло ему пользы с гильдией киноактёров.  Соответствующее письмо экс-президента опубликовал телеканал Fox News.

Трамп с обидой вышел из гильдии киноактёров

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

"Ваша организация мало сделала для своих членов и ничего для меня, кроме сбора взносов и продвижения опасной антиамериканской политики. Я больше не хочу иметь что-то общее с вашим союзом. Это письмо информирует вас про мой негативный выход из SAG-AFTRA. Вы ничего не сделали для меня – говорится в официальном сообщении Дональда Трампа.

 При этом Дональд Трамп не прокомментировал, намерен ли поставить точку в актерской карьере, или речь идет только о выходе из профсоюза.

Кроме этого Трамп подчеркнул, что он очень помог в развитии бизнеса кабельного телевиденья. Также Дональд Трамп отметил, что гордиться своими актерскими работами. Гильдия прислала ответ, в котором поблагодарила Трампа.

Напомним, Дональда Трампа могут лишить одной из президентских привилегий. Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Twitter. Всем бывшим президентам Америки предоставляется доступ к секретной информации. Каждый из них может просматривать и следить за еженедельными отчетами разведки. Однако 45-го президента США Дональда Трампа планируют лишить такой возможности. В данный момент этот вопрос рассматривается советниками по национальной безопасности.

Сомнения относительно предоставления Трампу секретной информации только доказывают, что Сенат не доверяет скандальном политику. Это не единственная президентская привилегия, которой могут лишить Трампа. Политик имеет все шансы потерять президентскую пенсию.



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Источник: https://adv.rbc.ru/
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