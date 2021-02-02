Трампа могут лишить президентской привилегии

Бывшего президента Дональда Трампа могут лишить одной из президентских привилегий. Об этом сообщается на официальной странице Белого дома в Twitter.

Дональду Трампу запретят пользоваться президентской привилегией. Фото: kor.ill.in.ua

Всем бывшим президентам Америки предоставляется доступ к секретной информации. Каждый из них может просматривать и следить за еженедельными отчетами разведки.

Однако 45-го президента США Дональда Трампа планируют лишить такой возможности. В данный момент этот вопрос рассматривается советниками по национальной безопасности.

Сомнения относительно предоставления Трампу секретной информации только доказывают, что Сенат не доверяет скандальном политику.

Напомним, что это не единственная президентская привилегия, которой могут лишить Трампа. Политик имеет все шансы потерять президентскую пенсию. Согласно американским законам президенту не выплачивается пенсия, если ему объявили импичмент. Соответственно в этой ситуации все остальные льготы, которые есть у президента также отменяются.

К главным льготам Главы государства относятся пожизненная охрана его и первой леди, частичная оплата труда из федерального бюджета работников бывшего главы государства, расходы на деловые поездки, доступ к медобслуживанию в госпиталях.

В случае, если импичмент не объявят 45-й президент США будет получать ежемесячную пенсию в размере 18 500 долларов.

Напомним, что недавно окружения президента Украины Владимира Зеленского рассказало, о чем общался глава государства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По словам соратников главы государства в июле 2019-го Зеленский получил поздравления с победой "Слуги народа" на парламентских выборах от Дональда Трампа. Именно этот разговор заложил начало серьезному скандалу, который разразился в Америке. Детали разговора читайте в нашем материале.





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