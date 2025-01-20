Трамп с треском провалил первое свое обещание: о чем идет речь

Во время президентской гонки тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп уверял, что сумеет завершить войну в Украине и посадить Зеленского и Путина стол переговоров буквально за 24 часа с того момента, как примет присягу главы Белого дома. Сегодня в день инаугурации Дональда Трампа становится очевидно, что республиканец уже нарушил свое самое громкое обещание. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напоминают, в процессе возвращения к власти осенью Трамп неоднократно делал сенсационное, хотя и маловероятное, обещание, которое будет иметь серьезные геополитические последствия: он убеждал, что прекратит войну в Украине за сутки в должности. Более того, потом он заявил, что сделает это еще до инаугурации.

"Еще до того, как я даже прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной", — сказал Трамп на митинге в июне.

"Я решу это еще до того, как стану президентом", — отметил он во время теледебатов с вице-президентом Камалой Гаррис в сентябре.

"Я урегулирую войну между Россией и Украиной, пока буду избранным президентом (то есть, до инаугурации, которая состоится сегодня – ред.)", — добавил он во время подкаста в октябре.

Издание пишет, что эти заявления не были разовыми или случайными — они стали центральной частью его риторики относительно крупнейшей сухопутной войны в Европе после падения нацистской Германии. Однако Трамп не только не выполнил своего обещания, но и не прилагал серьезных усилий для урегулирования войны после своего избрания в ноябре. Бои будут продолжаться даже после его инаугурации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.



