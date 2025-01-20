Трамп уже распорядился готовить звонок Путину: детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекрати войну в Украине и поручил сразу после инаугурации организовать звонок российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предметно договориться о встрече с ним. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации, сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", – высказался будущий глава Белого дома.

"Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги с одной целью — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине", – говорится в материале CNN.

Авторы материала напоминают, что еще в роли кандидата в президенты Трамп обещал положить конец войне в течение одного дня после вступления в должность.

"Но накануне его инаугурации, когда мало что указывает на то, что почти трехлетняя война приближается к завершению, почти наверняка, что он нарушит это обещание", – считают журналисты.

Издание отмечает, что любые переговоры между Трампом и Путиным будут отражать "резкий отход от подхода президента Джо Байдена".

Ведь Джо Байден не говорил напрямую с Путиным почти три года.

"Трамп видит вещи по-другому. Его взгляд, описанный человеком, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения, которое позволит положить конец войне", – отмечает СМИ.

В издании подчеркивают, пока неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена о предоставлении Киеву оружия и разведывательных данных, и — кроме того, что он выступает против вступления Украины в НАТО — он не сказал, на какие гарантии безопасности может согласиться, чтобы удовлетворить президента Владимира Зеленского.

Он также не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя, исходя из его предыдущих комментариев, вряд ли это будут Соединенные Штаты.

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