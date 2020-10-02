За месяц до выборов Трамп с женой ушел на самоизоляцию

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Виолетта Комаровская
В разгар предвыборной гонки Дональд Трамп с супругой вынуждены уйти в самоизоляцию. Коронавирус Covid-19 обнаружили у советницы президента США Хоуп Хикс. Об этом сам глава государства написал в своем Twitter.
Семья Трампов ушла на карантин. Фото: Legion Media
Хоуп Хикс — это человек из ближайшего окружения Дональда Трампа. В частности, она помогает ему вести предвыборную кампанию и сопровождала президента, а по совместительству еще кандидата в президенты, во время предвыборных дебатов. Они состоялись несколько дней назад.
Сам он, узнав о болезни советницы, ушел на самоизоляцию вместе с женой Меланией Трамп. Также президентская чета в срочном порядке сдала тест на коронавирус.
Ранее в эфире Fox News он сказал, что результаты теста должны быть готовы в течение нескольких часов. Так что самоизоляция Дональда Трампа может продлиться не так уж и долго.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины.
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