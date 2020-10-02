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Главная Новости Мир США За месяц до выборов Трамп с женой ушел на самоизоляцию
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За месяц до выборов Трамп с женой ушел на самоизоляцию

Коронавирус добрался до ближайшего окружения американского президента Дональда Трампа

сегодня, 08:53
Автор:

Виолетта Комаровская

В разгар предвыборной гонки Дональд Трамп с супругой вынуждены уйти в самоизоляцию. Коронавирус Covid-19 обнаружили у советницы президента США Хоуп Хикс. Об этом сам глава государства написал в своем Twitter.

За месяц до выборов Трамп с женой ушел на самоизоляцию

Семья Трампов ушла на карантин. Фото: Legion Media

Хоуп Хикс — это человек из ближайшего окружения Дональда Трампа. В частности, она помогает ему вести предвыборную кампанию и сопровождала президента, а по совместительству еще кандидата в президенты, во время предвыборных дебатов. Они состоялись несколько дней назад. 

"Тест Хоуп Хикс, которая очень много и беспрерывно работает, показал положительный результат на Covid-19. Это просто ужасно", — написал Трамп в своем микроблоге. 

Сам он, узнав о болезни советницы, ушел на самоизоляцию вместе с женой Меланией Трамп. Также президентская чета в срочном порядке сдала тест на коронавирус.

"Вместе с первой леди мы сейчас ждем результатов тестирования. Пока же у нас начался процесс карантина", — добавил глава Белого дома.

Ранее в эфире Fox News он сказал, что результаты теста должны быть готовы в течение нескольких часов. Так что самоизоляция Дональда Трампа может продлиться не так уж и долго.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины.


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