Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью в New York Times, посвященную его размышлениям о смысле жизни. Политик выразил скептицизм по поводу своей "путевки" в рай.

"Люди читают эти слова, они совсем другие, но я говорю, что никогда не попаду в рай. Я просто не думаю, что имею на это право. Я не думаю, что могу что-то сделать", — отметил глава Белого дома.

Несмотря на свои добрые дела для религии, которую он считает снова "модной", Трамп отметил: "Даже если я сделал это и многое другое… я не имею на это права".

В то же время он добавил, что, несмотря на собственное несовершенство, сделал немало для верующих: "Я действительно думаю, что, должно быть, должен попасть. Я не идеальный кандидат, но сделал много добра для идеальных людей".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявил, что Дональд Трамп имеет достаточно инструментов влияния на Россию благодаря экономике, санкционной политике и военной помощи. По мнению главы государства, именно этот страх диктатора перед лидером США не позволит Трампу капитулировать перед требованиями Кремля.

"Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Если президент Трамп знает, что Путин боится его, то он не может принять все условия, которые ставит российский президент", — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент констатировал, что глава Кремля не испытывает подобного боязни перед лидерами ЕС. Отвечая на вопрос, означает ли это, что Путин не опасается европейцев, Зеленский ответил утвердительно. "Мы благодарны европейцам; они наши партнеры, они нам очень помогли. Но Путин, к сожалению, их не боится", — подытожил украинский лидер.