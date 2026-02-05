Президент США Дональд Трамп прокоментував статтю у New York Times, яка була присвячена його роздумам про сенс життя. Політик висловив скептицизм щодо своєї "путівки" до раю.

Трамп вважає, що заслуговує потрапити до раю, але точно туди не потрапить

"Люди читають ці слова, вони зовсім інші, але я кажу, що ніколи не потраплю до раю. Я просто не думаю, що маю на це право. Я не думаю, що можу щось зробити", — зазначив глава Білого дому.

Попри свої добрі справи для релігії, яку він вважає знову "модною", Трамп зазначив: "Навіть якщо я зробив це та багато інших речей... я не маю на це права".

Водночас він додав, що попри власну недосконалість, зробив чимало для вірян: "Я справді думаю, що, мабуть, маю потрапити. Я не ідеальний кандидат, але я зробив багато добра для ідеальних людей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу France 2 заявив, що Дональд Трамп має достатньо інструментів впливу на Росію завдяки економіці, санкційній політиці та військовій допомозі. На думку глави держави, саме цей страх диктатора перед лідером США не дозволить Трампу капітулювати перед вимогами Кремля.

"Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін боїться його, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент", — наголосив Зеленський.

Водночас президент констатував, що очільник Кремля не відчуває подібного остраху перед лідерами ЄС. Відповідаючи на запитання, чи означає це, що Путін не боїться європейців, Зеленський відповів ствердно. "Ми вдячні європейцям; вони наші партнери, вони нам дуже допомогли. Але Путін, на жаль, їх не боїться", — підсумував український лідер.