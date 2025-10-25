logo

BTC/USD

111748

ETH/USD

3951.34

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война в Украине: уже есть крайняя дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война в Украине: уже есть крайняя дата

Тема Украины станет ключевой на выборах в США

25 октября 2025, 10:02 comments1573
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина становится частью американских выборов 2026 года. Это, наверное, первые выборы за многие годы, где мы можем от этого выиграть. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война в Украине: уже есть крайняя дата

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что санкции Трампа стали неким спусковым крючком, который будет задавать тренд украинского вопроса на следующий год. Трамп уже не сможет откатиться, выборы состоятся в начале ноября-2026 и это та дата, к которой Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война.

При этом Вадим Денисенко обратил внимание на то, что сразу после введения санкций один из главных игроков Республиканской партии и один из главных авторов "антироссийской законодательной архитектуры" Линдси Грэм встретился с украинским послом в Вашингтоне Ольгой Стефанишиной. И это часть избирательной кампании республиканцев, которые не могут не понимать: если 73% избирателей-республиканцев за полную поддержку Украины, значит, нужно поддерживать Украину. Отдельно здесь важно также обратить внимание на то, что наше посольство становится важным игроком в этой предвыборной истории.

"Создается такая ситуация при которой демократы также вынуждены, из-за позиции избирателей, поддерживать Украину. И это впервые за последние три избирательных цикла, когда Украина консолидирует обе американские партии, а не становится частью импичмента Трампа или скандалов с сыном Байдена", – отметил политолог.

По его словам, выборы только стартовали. И для Украины важно, чтобы мы не стали частью каких-то межпартийных скандалов.

"Хочу обратить особое внимание на то, что такой сценарий – рассорить партии руками Украины – будет обязательной задачей для российских спецслужб. И здесь мы должны помнить одну старую истину: большая часть внешних проблем Украины является частью внутренних скандалов и работы полезных идиотов в Киеве. Просто чтобы стало понятнее: все самые сложные решения для нас, которое принимал МВФ, были придуманы в Киеве: поднятие цены на газ в два раза и тому подобное. Россияне не смогут создать проблему, которую мы сами не создадим и главное, сами не раскрутим", – констатировал Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — европейцы правильно все рассчитали: что теперь ждет Путина за продолжение войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости