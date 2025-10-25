Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война в Украине: уже есть крайняя дата

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина становится частью американских выборов 2026 года. Это, наверное, первые выборы за многие годы, где мы можем от этого выиграть. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что санкции Трампа стали неким спусковым крючком, который будет задавать тренд украинского вопроса на следующий год. Трамп уже не сможет откатиться, выборы состоятся в начале ноября-2026 и это та дата, к которой Трамп сделает все от себя зависящее, чтобы закончилась война.
При этом Вадим Денисенко обратил внимание на то, что сразу после введения санкций один из главных игроков Республиканской партии и один из главных авторов "антироссийской законодательной архитектуры" Линдси Грэм встретился с украинским послом в Вашингтоне Ольгой Стефанишиной. И это часть избирательной кампании республиканцев, которые не могут не понимать: если 73% избирателей-республиканцев за полную поддержку Украины, значит, нужно поддерживать Украину. Отдельно здесь важно также обратить внимание на то, что наше посольство становится важным игроком в этой предвыборной истории.
По его словам, выборы только стартовали. И для Украины важно, чтобы мы не стали частью каких-то межпартийных скандалов.
Читайте на портале "Комментарии" — европейцы правильно все рассчитали: что теперь ждет Путина за продолжение войны.