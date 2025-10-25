logo_ukra

Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна в Україні: вже є крайня дата
Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна в Україні: вже є крайня дата

Тема України стане ключовою на виборах в США

25 жовтня 2025, 10:02
Автор:
Кравцев Сергей

Україна стає частиною американських виборів 2026. Це, напевне, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти. Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко.

Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна в Україні: вже є крайня дата

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися, вибори відбудуться на початку листопада-2026 і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.

При цьому Вадим Денисенко звернув увагу на те, що відразу після введення санкцій, один з головних гравців Республіканської партії і один з головних авторів "антиросійської законодавчої архітектури" Ліндсі Грем зустрівся з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії. 

"Складається така ситуація при якій демократи також змушені, через позицію виборців, підтримувати Україну. І це вперше за останні три виборчих цикли, коли Україна консолідовує обидві американські партії, а не стає частиною імпічменту Трампа чи скандалів з сином Байдена", – зазначив політолог.

За його словами, вибори лише стартували. І для України надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів. 

"Хочу звернути окрему увагу на те, що такий сценарій – розсварити партії руками України – буде обовʼязковою задачею для російських спецслужб. І тут ми маємо памʼятати одну стару істину: велика частина зовнішніх проблем України є частиною внутрішніх скандалів і роботи корисних ідіотів в Києві. Просто, щоб стало зрозуміліше: всі найскладніші рішення для нас, яке приймав МВФ, були вигадані в Києві: підняття ціни на газ в два рази і тому подібне. Росіяни не зможуть створити проблему, яку ми самі не створимо і головне, самі ж не розкрутимо", – констатував Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейці правильно все розрахували: що тепер чекає на Путіна за продовження війни.




