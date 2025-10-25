Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна в Україні: вже є крайня дата

Рубрики
Україна стає частиною американських виборів 2026. Це, напевне, перші вибори за багато років, де ми можемо від цього виграти. Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що санкції Трампа стали таким собі спусковим гачком, який буде задавати тренд українського питання на наступний рік. Трамп вже не зможе відкотитися, вибори відбудуться на початку листопада-2026 і це та дата до якої Трамп зробить все від себе залежне, щоб закінчилася війна.
При цьому Вадим Денисенко звернув увагу на те, що відразу після введення санкцій, один з головних гравців Республіканської партії і один з головних авторів "антиросійської законодавчої архітектури" Ліндсі Грем зустрівся з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною. І це частина виборчої кампанії республіканців, які не можуть не розуміти: якщо 73% виборців-республіканців за повну підтримку України, значить потрібно підтримувати Україну. Окремо, тут важливо також звернути увагу на те, що наше посольство стає важливим гравцем в цій передвиборчій історії.
За його словами, вибори лише стартували. І для України надважливо, щоб ми не стали частиною якихось міжпартійних скандалів.
