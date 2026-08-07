Трамп сделал громкое заявление о Patriot для Украины и вспомнил Байдена

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о военной помощи Украине, дав понять, что вопрос передачи новых ракет для систем Patriot остается крайне чувствительным для Вашингтона. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете американский лидер заявил, что Соединенные Штаты прежде всего должны учитывать собственные потребности в вооружении.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поводом стал вопрос журналистов о просьбах Киева предоставить дополнительные ракеты большой дальности, в том числе боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Представители СМИ напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна испытывает острую нехватку подобных средств противовоздушной обороны на фоне продолжающихся российских атак.

В ответ Трамп подчеркнул, что американские запасы также требуют пополнения. По его словам, администрация бывшего президента Джо Байдена уже предоставила Украине беспрецедентный объем военной помощи, исчисляемый сотнями миллиардов долларов.

"Нам самим нужны ракеты. Байден дал ему так много, Байден дал ему боеприпасов на сумму 300 миллиардов долларов", — заявил глава Белого дома.

Высказывание Трампа вновь демонстрирует его стремление дистанцироваться от политики предыдущей администрации в отношении Украины. Американский лидер неоднократно критиковал масштабы военной поддержки Киева, утверждая, что она слишком дорого обходится налогоплательщикам США.

При этом заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Вашингтоне о дальнейшем обеспечении Украины средствами ПВО. Именно ракеты для комплексов Patriot остаются одним из наиболее востребованных видов вооружения, поскольку позволяют противодействовать баллистическим и аэробаллистическим угрозам во время массированных российских ударов.

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