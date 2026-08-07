Трамп зробив гучну заяву про Patriot для України та згадав Байдена

Президент США Дональд Трамп знову висловився про військову допомогу Україні, давши зрозуміти, що питання передачі нових ракет для систем Patriot залишається вкрай чутливим для Вашингтона. Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті американський лідер заявив, що Сполучені Штати насамперед мають враховувати власні потреби у озброєнні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом стало питання журналістів про прохання Києва надати додаткові ракети великої дальності, зокрема, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Представники ЗМІ нагадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що країна відчуває гостру нестачу подібних засобів протиповітряної оборони на тлі російських атак.

У відповідь Трамп наголосив, що американські запаси також вимагають поповнення. За його словами, адміністрація колишнього президента Джо Байдена вже надала Україні безпрецедентний обсяг військової допомоги, який обчислюється сотнями мільярдів доларів.

"Нам самим потрібні ракети. Байден дав йому так багато, Байден дав йому боєприпаси на суму 300 мільярдів доларів", — заявив глава Білого дому.

Висловлювання Трампа знову демонструє його прагнення дистанціюватися від політики попередньої адміністрації щодо України. Американський лідер неодноразово критикував масштаби військової підтримки Києва, стверджуючи, що вона надто дорого коштує платникам податків США.

При цьому заява прозвучала на тлі дискусій у Вашингтоні щодо подальшого забезпечення України засобами ППО. Саме ракети для комплексів Patriot залишаються одним із найбільш затребуваних видів озброєння, оскільки дозволяють протидіяти балістичним та аеробалістичним загрозам під час масованих російських ударів.

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