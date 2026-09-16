Трамп сделал громкое заявление о покушении на него

Дональд Трамп заявил, что покушение на него во время предвыборного митинга в Батлере в июле 2024 года было частью заговора демократов, целью которого якобы было не допустить его участия в выборах. Свою версию президент США изложил во вторник в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп также обвинил ФБР времен администрации Джо Байдена в том, что ведомство якобы не сделало всего необходимого для расследования нападения. По словам президента, после его возвращения в Белый дом 20 января часть материалов дела якобы отсутствовала, была изменена, повреждена или исчезла.

При этом Трамп не представил доказательств, которые подтверждали бы утверждение о причастности демократов к покушению.

Отдельно президент заявил, что бывший директор ФБР Кристофер Рэй должен понести ответственность за свои действия во время расследования. Ранее Трамп уже критиковал Рэя из-за работы ведомства по этому делу.

Покушение произошло 13 июля 2024 года во время митинга Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Стрелок Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания. Трамп получил ранение уха. Один участник митинга погиб, еще двое были ранены.

Крукс был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США.

В ходе расследования ФБР пришло к выводу, что стрелок действовал самостоятельно. Ведомство не установило доказательств причастности демократов к нападению.

Таким образом, заявление Трампа о политическом заговоре является его утверждением, тогда как публично известные результаты расследования ФБР указывают на действия стрелка-одиночки. Новые заявления президента могут вновь привлечь внимание к обстоятельствам покушения и качеству проведенного расследования.

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