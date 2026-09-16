Трамп зробив гучну заяву про замах на нього

Дональд Трамп заявив, що замах на нього під час передвиборчого мітингу в Батлері в липні 2024 року був частиною змови демократів, метою якої нібито було не допустити її участі у виборах. Свою версію президент США виклав у вівторок у соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп також звинуватив ФБР часів адміністрації Джо Байдена у тому, що відомство нібито не зробило всього необхідного для розслідування нападу. За словами президента, після його повернення до Білого дому 20 січня частина матеріалів справи нібито була відсутня, була змінена, пошкоджена чи зникла.

При цьому Трамп не надав доказів, які б підтверджували твердження про причетність демократів до замаху.

Окремо президент заявив, що колишній директор ФБР Крістофер Рей має понести відповідальність за свої дії під час розслідування. Раніше Трамп уже критикував Рея через роботу відомства у цій справі.

Замах стався 13 липня 2024 року під час мітингу Трампа у Батлері, штат Пенсільванія. Стрілець Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху будівлі. Трамп отримав поранення вуха. Один учасник мітингу загинув, ще двоє поранено.

Крукс ліквідували співробітники Секретної служби США.

У ході розслідування ФБР дійшло висновку, що стрілець діяв самостійно. Відомство не встановило доказів причетності демократів до нападу.

Таким чином, заява Трампа про політичну змову є її твердженням, тоді як публічно відомі результати розслідування ФБР вказують на дії стрільця-одинака. Нові заяви президента можуть знову привернути увагу до обставин замаху та якості проведеного розслідування.

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