Уже через несколько месяцев Вашингтон будет иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.

"За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — как известно российский диктатор Владимир Путин любит постоянно повторять о якобы "госперевороте" в Украине, который организовал Запад и запустил маятник войны в Украине. Теперь вот в подобном ключе высказался президент США Дональд Трамп, правда обсуждая события не в Украине, а в США. Он выступил с резкими обвинениями в адрес Барака Обамы и Хиллари Клинтон, обвинив их в "попытке переворота" из-за распространения информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – США включились в активные переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

Источник в Пентагоне подтвердил журналистам на условиях анонимности, что готовятся отдельные двусторонние соглашения о поставках систем ПВО. Отмечено, что крайние сроки пока что не установлены.

Процесс переговоров продолжается. В Пентагоне не назвали точное количество стран, с которыми могут быть заключены соглашения.



