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Трамп сделал громкое заявление об оружии США: в чем собрался опередить РФ и КНР

Глава Белого дома предупредил, что у США будет крупнейший арсенал ракет в мире

23 июля 2025, 10:04
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Кравцев Сергей

Уже через несколько месяцев Вашингтон будет иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Трамп сделал громкое заявление об оружии США: в чем собрался опередить РФ и КНР

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.

"За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — как известно российский диктатор Владимир Путин любит постоянно повторять о якобы "госперевороте" в Украине, который организовал Запад и запустил маятник войны в Украине. Теперь вот в подобном ключе высказался президент США Дональд Трамп, правда обсуждая события не в Украине, а в США. Он выступил с резкими обвинениями в адрес Барака Обамы и Хиллари Клинтон, обвинив их в "попытке переворота" из-за распространения информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – США включились в активные переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.                                               

Источник в Пентагоне подтвердил журналистам на условиях анонимности, что готовятся отдельные двусторонние соглашения о поставках систем ПВО. Отмечено, что крайние сроки пока что не установлены. 

Процесс переговоров продолжается. В Пентагоне не назвали точное количество стран, с которыми могут быть заключены соглашения.




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