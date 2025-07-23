Трамп заговорил словами Путина: почему вспомнил «госпереворот»

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Кравцев Сергей
Как известно российский диктатор Владимир Путин любит постоянно повторять о якобы "госперевороте" в Украине, который организовал Запад и запустил маятник войны в Украине. Теперь вот в подобном ключе высказался президент США Дональд Трамп, правда обсуждая события не в Украине, а в США. Он выступил с резкими обвинениями в адрес Барака Обамы и Хиллари Клинтон, обвинив их в "попытке переворота" из-за распространения информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома также назвал их поведение попыткой распространения фейковой информации, которая, по его мнению, имела целью подорвать легитимность его победы на выборах.
В ответ Барак Обама нарушил продолжительное публичное молчание и резко отреагировал на слова действующего президента.
Бывший президент добавил, что подобная риторика вредит институтам США и игнорирует выводы разведки по вмешательству РФ в демократические процессы.
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