Трамп сделал интригующее заявление: действительно ли вновь пойдет в президенты

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания после неожиданного заявления о своих политических планах. Во время встречи с журналистами глава Белого дома объявил, что намерен баллотироваться на пост президента в четвертый раз, назвав это "эксклюзивной новостью".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступление состоялось на традиционном ужине с представителями прессы, который ранее был отменен после инцидента со стрельбой, когда неизвестный прорвался через охрану мероприятия. На этот раз атмосфера была значительно менее напряженной, а сам Трамп неоднократно шутил, обращаясь к журналистам.

Обращаясь к залу, президент заявил, что хочет помочь СМИ повысить рейтинги, после чего сообщил о якобы готовящемся выдвижении на новый срок. Более того, он добавил, что в ближайшее время намерен сделать официальное заявление.

Однако уже через несколько секунд Трамп дал понять, что его слова могли быть лишь частью ироничного выступления. По его версии, он уже "выиграл три раза", а теперь собирается сделать это снова. Таким образом американский лидер вновь повторил свое давнее утверждение, что победил и на выборах 2020 года, результаты которых он продолжает считать несправедливыми.

Фактически же Трамп занимал пост президента дважды – после побед на выборах 2016 и 2024 годов. Согласно Конституции США, один человек не может быть избран президентом более двух раз, поэтому заявления о возможном четвертом сроке не имеют юридических оснований и были восприняты большинством наблюдателей как политическая шутка.

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