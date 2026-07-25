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Трамп зробив інтригуючу заяву: чи справді знову піде у президенти

Президент США зробив гучну заяву перед журналістами, але його наступні слова натякнули, що мова могла йти лише про жарт

25 липня 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги після несподіваної заяви про свої політичні плани. Під час зустрічі з журналістами глава Білого дому оголосив, що має намір балотуватися на пост президента вчетверте, назвавши це "ексклюзивною новиною".

Трамп зробив інтригуючу заяву: чи справді знову піде у президенти

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступ відбувся на традиційній вечері з представниками преси, яку раніше було скасовано після інциденту зі стріляниною, коли невідомий прорвався через охорону заходу. На цей раз атмосфера була значно менш напруженою, а сам Трамп неодноразово жартував, звертаючись до журналістів.

Звертаючись до зали, президент заявив, що хоче допомогти ЗМІ підвищити рейтинги, після чого повідомив про висунення, що нібито готується, на новий термін. Більше того, він додав, що найближчим часом має намір зробити офіційну заяву.

Проте вже за кілька секунд Трамп дав зрозуміти, що його слова могли бути лише частиною іронічного виступу. За його версією, він уже "виграв тричі", а тепер має намір зробити це знову. Таким чином, американський лідер знову повторив своє давнє твердження, що переміг і на виборах 2020 року, результати яких він продовжує вважати несправедливими.

Фактично ж Трамп обіймав посаду президента двічі – після перемог на виборах 2016 та 2024 років. Згідно з Конституцією США, одна людина не може бути обрана президентом більше двох разів, тому заяви про можливий четвертий термін не мають юридичних підстав і були сприйняті більшістю спостерігачів як політичний жарт.

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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=2EFpaUNGFeE
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