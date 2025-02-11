Трамп сделал интригующее заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

Последняя неделя оказалась крайне удачной для США. Вашингтону удалось добиться "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. Мирное соглашение может быть заключено. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "New York Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что это произойдет", — сказал Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией.

Президент США заявил, что сейчас ведутся переговоры с обеими сторонами.

"Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с русскими. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", — сказал американский лидер.

Ожидается, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и специальным представителем Трампа по Украине и России, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Белый дом направит в Мюнхен специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который планирует личную встречу с Зеленским на полях конференции.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.



