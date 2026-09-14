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Трамп сделал неожиданное уточнение по Patriot для Украины

Зеленский может получить возможность наладить производство боеприпасов для американской системы, но Вашингтон пока готов обсуждать лишь менее современную версию

14 сентября 2026, 12:20
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Кравцев Сергей

Украина может получить от США лицензию на производство ракет для зенитных комплексов Patriot, однако речь, судя по заявлению Дональда Трампа, будет идти не о наиболее современной версии вооружения.

Трамп сделал неожиданное уточнение по Patriot для Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американского президента журналисты спросили, сможет ли Владимир Зеленский добиться от Вашингтона разрешения на производство ракет для Patriot непосредственно в Украине. Ответ Трампа оказался предельно коротким и одновременно внес важное ограничение.

"Менее современную версию", — заявил президент США.

При этом Трамп не уточнил, о какой именно модификации ракет идет речь, а также не назвал сроки возможного решения о передаче соответствующей лицензии Киеву.

Сам факт обсуждения лицензирования имеет для Украины серьезное значение. Возможность производить ракеты внутри страны потенциально позволила бы уменьшить зависимость от поставок боеприпасов из-за рубежа и упростить пополнение запасов для противовоздушной обороны.

Переговоры между Киевом и Вашингтоном по этому вопросу уже ведутся. Еще 2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона обсуждает с Украиной возможность предоставления лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Теперь Трамп фактически подтвердил наличие такого вопроса на повестке, однако одновременно дал понять, что речь пока не идет о наиболее передовой версии боеприпасов.

Для Украины это особенно важно на фоне продолжающихся российских воздушных атак и необходимости поддерживать многоуровневую систему ПВО. Patriot используется для борьбы с наиболее опасными воздушными целями, включая баллистические ракеты, поэтому доступ к достаточному количеству перехватчиков остается одним из ключевых факторов устойчивости украинской противовоздушной обороны.

Окончательного решения о лицензии и сроках ее возможной передачи пока нет. Неясно также, какие именно ракеты Вашингтон готов разрешить производить Украине. Поэтому заявление Трампа пока остается политическим сигналом, а не объявлением о запуске производства.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XT4Hld6GfKY&t=524s
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