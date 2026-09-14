Трамп зробив несподіване уточнення щодо Patriot для України

Україна може отримати від США ліцензію на виробництво ракет для зенітних комплексів Patriot, проте, судячи з заяви Дональда Трампа, йтиметься не про найсучаснішу версію озброєння.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американського президента журналісти спитали, чи зможе Володимир Зеленський добитися від Вашингтона дозволу на виробництво ракет для Patriot безпосередньо в Україні. Відповідь Трампа виявилася гранично короткою і одночасно внесла важливе обмеження.

"Менш сучасну версію", — заявив президент США.

При цьому Трамп не уточнив, про яку саме модифікацію ракет йдеться, а також не назвав терміни можливого рішення про передачу відповідної ліцензії Києву.

Сам факт обговорення ліцензування має для України серйозне значення. Можливість виробляти ракети всередині країни потенційно дозволила б зменшити залежність від постачання боєприпасів з-за кордону та спростити поповнення запасів для протиповітряної оборони.

Переговори між Києвом та Вашингтоном щодо цього питання вже ведуться. Ще 2 вересня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американська сторона обговорює з Україною можливість надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Тепер Трамп фактично підтвердив наявність такого питання на порядку денному, проте одночасно дав зрозуміти, що поки не йдеться про найбільш передову версію боєприпасів.

Для України це особливо важливо на тлі російських повітряних атак, що тривають, і необхідності підтримувати багаторівневу систему ППО. Patriot використовується для боротьби з найбільш небезпечними повітряними цілями, включаючи балістичні ракети, тому доступ до достатньої кількості перехоплювачів залишається одним із ключових факторів стійкості протиповітряної оборони України.

Остаточного рішення про ліцензію та терміни її можливої передачі поки що немає. Незрозуміло також, які ракети Вашингтон готовий дозволити виробляти Україні. Тому заява Трампа поки що залишається політичним сигналом, а не оголошенням про запуск виробництва.

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