logo

BTC/USD

92014

ETH/USD

3219.11

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал неожиданное заявление: «Мне объявят импичмент»
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал неожиданное заявление: «Мне объявят импичмент»

По словам Дональда Трампа, демократы в случае победы на выборах в Конгресс найдут повод объявить ему импичмент.

6 января 2026, 20:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что демократы могут объявить ему импичмент.

Трамп сделал неожиданное заявление: «Мне объявят импичмент»

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это может произойти, если республиканцы не победят на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Палате представителей США.

Обращаясь к республиканцам, он подчеркнул, что они "должны выиграть промежуточные выборы".

"Потому что если мы не выиграем, они найдут повод объявить мне импичмент. Мне объявят импичмент", — подчеркнул Трамп.

В то же время, он выразил уверенность в том, что республиканцы все же выиграют выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп строит свою внешнюю политику , опираясь в основном на личное доверие к мировым лидерам, таким как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Однако, как отмечает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, Трамп всегда оставляет возможность быстро отступить, если договоренности не оправдают ожиданий. В таком случае политик может позиционировать себя как жертва обмана.

Эксперт также обращает внимание на стратегический характер публичных выступлений Трампа. Постоянно подчеркивая, что определенные обещания он получил от Путина или Си Цзиньпина, президент США готовит легкий путь для отступления. Это позволяет ему оставаться "в выигрыше" даже в случае провала переговоров.

Издание "Комментарии" также писало, что операция Соединенных Штатов в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро и его жена, существенно усилила переговорные позиции президента США Дональда Трампа в диалоге с Кремлем. Этот шаг, по мнению экспертов, оказал Вашингтону по меньшей мере три серьезных рычага влияния на президента РФ Владимира Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/N6tzCCyfwFM
Теги:

Новости

Все новости