Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что демократы могут объявить ему импичмент.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Это может произойти, если республиканцы не победят на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Палате представителей США.

Обращаясь к республиканцам, он подчеркнул, что они "должны выиграть промежуточные выборы".

"Потому что если мы не выиграем, они найдут повод объявить мне импичмент. Мне объявят импичмент", — подчеркнул Трамп.

В то же время, он выразил уверенность в том, что республиканцы все же выиграют выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп строит свою внешнюю политику , опираясь в основном на личное доверие к мировым лидерам, таким как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Однако, как отмечает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, Трамп всегда оставляет возможность быстро отступить, если договоренности не оправдают ожиданий. В таком случае политик может позиционировать себя как жертва обмана.

Эксперт также обращает внимание на стратегический характер публичных выступлений Трампа. Постоянно подчеркивая, что определенные обещания он получил от Путина или Си Цзиньпина, президент США готовит легкий путь для отступления. Это позволяет ему оставаться "в выигрыше" даже в случае провала переговоров.

Издание "Комментарии" также писало, что операция Соединенных Штатов в Венесуэле, во время которой был задержан Николас Мадуро и его жена, существенно усилила переговорные позиции президента США Дональда Трампа в диалоге с Кремлем. Этот шаг, по мнению экспертов, оказал Вашингтону по меньшей мере три серьезных рычага влияния на президента РФ Владимира Путина.