Трамп зробив несподівану заяву: «Мені оголосять імпічмент»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що демократи можуть оголосити йому імпічмент.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це можу статися у випадку, якщо республіканці не переможуть на проміжних виборах до Конгресу. Про це глава Білого дому заявив під час виступу в Палаті представників США.

Звертаючись до республіканців, він наголосив, що вони "повинні виграти проміжні вибори".

"Тому що якщо ми не виграємо, вони знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент", — наголосив Трамп.

Водночас він висловив упевненість в тому, що республіканці все ж виграють вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді 2026 року.

