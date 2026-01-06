logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп зробив несподівану заяву: «Мені оголосять імпічмент»
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив несподівану заяву: «Мені оголосять імпічмент»

За словами Дональда Трампа, демократи у разі перемоги на виборах до Конгресу знайдуть привід оголосити йому імпічмент

6 січня 2026, 20:09
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що демократи можуть оголосити йому імпічмент.

Трамп зробив несподівану заяву: «Мені оголосять імпічмент»

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Це можу статися у випадку, якщо республіканці не переможуть на проміжних виборах до Конгресу. Про це глава Білого дому заявив під час виступу в Палаті представників США.

Звертаючись до республіканців, він наголосив, що вони "повинні виграти проміжні вибори".

"Тому що якщо ми не виграємо, вони знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент", — наголосив Трамп.

Водночас він висловив упевненість в тому, що республіканці все ж виграють вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді 2026 року.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп будує свою зовнішню політику, спираючись здебільшого на особисту довіру до світових лідерів, таких як Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Проте, як зазначає експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, Трамп завжди залишає за собою можливість швидко відступити, якщо домовленості не виправдають очікувань. У такому випадку політик може позиціонувати себе як "жертву обману".

Експерт також звертає увагу на стратегічний характер публічних виступів Трампа. Постійно підкреслюючи, що певні обіцянки він отримав від Путіна або Сі Цзіньпіна, президент США готує собі легкий шлях для відступу. Це дозволяє йому залишатися "у виграші" навіть у разі провалу переговорів.

Видання "Коментарі" також писало, що операція Сполучених Штатів у Венесуелі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро та його дружину, суттєво посилила переговорні позиції президента США Дональда Трампа у діалозі з Кремлем. Цей крок, на думку експертів, надав Вашингтону щонайменше три серйозні важелі впливу на президента РФ Володимира Путіна.



