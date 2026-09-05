Трамп сделал неожиданное заявление о Путине: решится ли тот напасть на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Путина человеком, который собирается атаковать территорию стран НАТО. Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Поводом для вопроса стал инцидент с российским беспилотником, произошедший в аэропорту Лейпцига в начале августа. Германия ранее заявила о возможной причастности России к этому случаю. Журналисты напомнили Трампу о его прежних словах о том, что при его президентстве Россия не должна атаковать территорию НАТО.

В ответ американский президент отверг предположение о том, что Москва готовит подобный сценарий. Трамп подчеркнул, что регулярно общается с Путиным и считает, что хорошо знает российского лидера.

"Я не думаю, что Путин намерен нападать на территорию НАТО", — заявил президент США.

Таким образом, Трамп фактически подтвердил свою прежнюю оценку намерений Кремля, несмотря на сохраняющиеся обвинения европейских стран в адрес России в связи с различными инцидентами и нарушениями безопасности.

Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания стран НАТО к действиям России и угрозам, которые могут возникать за пределами непосредственной зоны боевых действий в Украине. Любые инциденты с российскими беспилотниками или другими объектами в воздушном пространстве европейских государств рассматриваются в этом контексте особенно внимательно.

При этом Трамп не сообщил о каких-либо новых договоренностях с Москвой, которые могли бы гарантировать отсутствие подобных инцидентов в будущем. Его позиция сводится к тому, что, несмотря на противостояние России с Западом и продолжающуюся войну против Украины, Путин, по его оценке, не намерен переходить к прямой атаке стран НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу должны прибыть в Москву, где намерены обсудить возможное прекращение войны в Украине. Однако в Кремле перспективы нового раунда переговоров оценивают крайне скептически, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.



