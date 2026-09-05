Трамп зробив несподівану заяву про Путіна: чи наважиться той напасти на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Путіна людиною, яка має намір атакувати територію країн НАТО. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом для питання став інцидент із російським безпілотником, який стався в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Німеччина раніше заявила про можливу причетність Росії до цієї нагоди. Журналісти нагадали Трампу про його колишні слова про те, що за його президентства Росія не повинна атакувати територію НАТО.

У відповідь американський президент відкинув припущення, що Москва готує подібний сценарій. Трамп наголосив, що регулярно спілкується з Путіним і вважає, що добре знає російського лідера.

"Я не думаю, що Путін має намір нападати на територію НАТО", — заявив президент США.

Таким чином, Трамп фактично підтвердив свою колишню оцінку намірів Кремля, незважаючи на звинувачення європейських країн, що зберігаються, на адресу Росії у зв'язку з різними інцидентами і порушеннями безпеки.

Заява прозвучала на тлі підвищеної уваги країн НАТО до дій Росії та загроз, які можуть виникати за межами безпосередньої зони бойових дій в Україні. Будь-які інциденти з російськими безпілотниками чи іншими об'єктами у повітряному просторі європейських держав розглядаються у цьому контексті особливо уважно.

При цьому Трамп не повідомив про будь-які нові домовленості з Москвою, які могли б гарантувати відсутність подібних інцидентів у майбутньому. Його позиція зводиться до того, що, незважаючи на протистояння Росії із Заходом і війну проти України, Путін, за його оцінкою, не має наміру переходити до прямої атаки країн НАТО.

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