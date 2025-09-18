Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он счел самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался значительно сложнее, сообщает Sky News.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.

"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", – подчеркнул он.

Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.

"В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой скоростью, какой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что обязана решить эту проблему именно по этой причине", — подчеркнул Трамп.

По информации издания, политик повторил слова, которые ранее говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, что этот конфликт мог перерасти в третью мировую войну.

Кроме того, Трамп вспомнил и почтил память Чарли Кирка, убитого в штате Юта, а его нападавшего недавно задержали.

"Он был прекрасным молодым человеком... Невероятное будущее. Я сказал Чарли, я думаю, у тебя есть хорошие шансы когда-нибудь стать президентом", — отметил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп находится в состоянии неопределенности относительно того, на чьей стороне он фактически находится в конфликте. В то же время, он стремится быть миротворцем и выступает против обострения мирового кризиса. Однако развитие событий свидетельствует, что если агрессору не нанести серьезные потери, он будет продолжать свои действия. Такое мнение в интервью Главреду высказал авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

По его словам, придет время, когда Трамп осознает, что больше нельзя использовать "мягкие" формулировки и играть с российским диктатором Владимиром Путиным, а нужно переходить к конкретным решительным действиям.