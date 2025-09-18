Рубрики
Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он счел самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался значительно сложнее, сообщает Sky News.
Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.
Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.
По информации издания, политик повторил слова, которые ранее говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, что этот конфликт мог перерасти в третью мировую войну.
Кроме того, Трамп вспомнил и почтил память Чарли Кирка, убитого в штате Юта, а его нападавшего недавно задержали.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп находится в состоянии неопределенности относительно того, на чьей стороне он фактически находится в конфликте. В то же время, он стремится быть миротворцем и выступает против обострения мирового кризиса. Однако развитие событий свидетельствует, что если агрессору не нанести серьезные потери, он будет продолжать свои действия. Такое мнение в интервью Главреду высказал авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.По его словам, придет время, когда Трамп осознает, что больше нельзя использовать "мягкие" формулировки и играть с российским диктатором Владимиром Путиным, а нужно переходить к конкретным решительным действиям.