Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна
Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна

Трамп знову заявив, що через стосунки з Путіним він вважав, що війну в Україні буде легко завершити.

18 вересня 2025, 18:27
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим, повідомляє Sky News.

Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", – прокоментував американський лідер дії російського президента.

Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.

"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – наголосив він.

Також президент США вкотре висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні не розпочалася б, якби саме він обіймав президентську посаду, а не Джо Байден.

"У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою швидкістю, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов’язок вирішити цю проблему саме з цієї причини", – підкреслив Трамп.

За інформацією видання, політик повторив слова, які раніше говорив президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті, – що цей конфлікт міг перерости у третю світову війну.

Крім того, Трамп згадав та вшанував пам’ять Чарлі Кірка, якого було вбито в штаті Юта, а його нападника нещодавно затримали.

"Він був чудовим молодим чоловіком... Неймовірне майбутнє. Я сказав Чарлі, я думаю, в тебе є гарні шанси колись стати президентом", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Президент США Дональд Трамп наразі перебуває у стані невизначеності щодо того, на чиєму боці він фактично стоїть у конфлікті. Водночас він прагне бути миротворцем і виступає проти загострення світової кризи. Однак розвиток подій свідчить, що якщо агресору не завдати серйозних втрат, він продовжуватиме свої дії. Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

 За його словами, настане час, коли Трамп усвідомить, що більше не можна використовувати "м’які" формулювання і гратися з російським диктатором Володимиром Путіним, а треба переходити до конкретних рішучих дій.
 



Джерело: https://news.sky.com/story/trump-uk-state-visit-live-king-windsor-melania-queen-starmer-latest-13425640
