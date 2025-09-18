Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна

Рубрики
Президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим, повідомляє Sky News.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.
Також президент США вкотре висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні не розпочалася б, якби саме він обіймав президентську посаду, а не Джо Байден.
За інформацією видання, політик повторив слова, які раніше говорив президенту України Володимиру Зеленському в Овальному кабінеті, – що цей конфлікт міг перерости у третю світову війну.
Крім того, Трамп згадав та вшанував пам’ять Чарлі Кірка, якого було вбито в штаті Юта, а його нападника нещодавно затримали.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Президент США Дональд Трамп наразі перебуває у стані невизначеності щодо того, на чиєму боці він фактично стоїть у конфлікті. Водночас він прагне бути миротворцем і виступає проти загострення світової кризи. Однак розвиток подій свідчить, що якщо агресору не завдати серйозних втрат, він продовжуватиме свої дії. Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.За його словами, настане час, коли Трамп усвідомить, що більше не можна використовувати "м’які" формулювання і гратися з російським диктатором Володимиром Путіним, а треба переходити до конкретних рішучих дій.