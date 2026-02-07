Трамп сделал новое заявление о переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном ходе переговоров по мирному урегулированию войны РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры по России и Украине, которые могут привести к определенным изменениям" – высказался президент США.

Кроме Украины, Дональд Трамп отметил наличие "очень хороших" переговоров с Ираном.

Глава Белого дома акцентировал, что американская сторона много и конструктивно общается со всеми вовлеченными сторонами.

