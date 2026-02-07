logo

Трамп сделал новое заявление о переговорах по Украине
Трамп сделал новое заявление о переговорах по Украине

Президент США считает "очень хорошими" переговоры по Украине

7 февраля 2026, 07:55
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном ходе переговоров по мирному урегулированию войны РФ в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп сделал новое заявление о переговорах по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сегодня мы провели очень хорошие переговоры по России и Украине, которые могут привести к определенным изменениям" – высказался президент США.

Кроме Украины, Дональд Трамп отметил наличие "очень хороших" переговоров с Ираном.

Глава Белого дома акцентировал, что американская сторона много и конструктивно общается со всеми вовлеченными сторонами.

Читайте также на портале "Комментарии" — закончился второй раунд переговоров в Абу-Даби. На этот раз достаточно скупа информация об их результатах. Едва ли не единственным из которых считается первый в этом году обмен военнопленными. Каковы на самом деле итоги этих переговоров и приблизили ли они хотя бы на йоту Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить США и Европу отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине, а конечной целью Москвы остается превращение страны в пророссийское государство-марионетку — по модели Беларуси. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телеканалу Russia Today.

Ранее "Комментарии" писали - в Кремле раскрыли детали: что будет после второго раунда переговоров в Абу-Даби.



