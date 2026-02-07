Трамп зробив нову заяву про переговори щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив про успішний перебіг переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив у розмові з журналістами на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть призвести до певних змін" – висловився президент США.

Крім України, Дональд Трамп наголосив на наявності "дуже хороших" переговорів з Іраном.

Глава Білого дому наголосив, що американська сторона багато і конструктивно спілкується з усіма залученими сторонами.

