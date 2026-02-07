logo_ukra

Трамп зробив нову заяву про переговори щодо України

Президент США вважає "дуже хорошими" переговори щодо України

7 лютого 2026, 07:55
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив про успішний перебіг переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив у розмові з журналістами на борту літака Air Force One.

Трамп зробив нову заяву про переговори щодо України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть призвести до певних змін" – висловився президент США.

Крім України, Дональд Трамп наголосив на наявності "дуже хороших" переговорів з Іраном.

Глава Білого дому наголосив, що американська сторона багато і конструктивно спілкується з усіма залученими сторонами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — закінчився другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Цього разу досить скупа інформація про їхні результати. Чи не єдиним з яких вважається перший цьогорічний обмін військовополоненими. Якими є насправді підсумки цих переговорів і чи наблизили вони хоча б на йоту Україну до світу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль шукає нові аргументи, щоб переконати США та Європу відмовитися від надання гарантій безпеки Україні, а кінцевою метою Москви залишається перетворення країни на проросійську державу-маріонетку – за моделлю Білорусі. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова телеканалу Russia Today.                                            

Раніше "Коментарі" писали - у Кремлі розкрили деталі: що буде після другого раунду переговорів в Абу-Дабі.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
