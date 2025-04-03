Трамп сделал новое заявление о тарифах США

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов для 260 стран и территорий. Теперь американский лидер сделал новое заявление, в котором утверждает, что Америка снова станет великой.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

На следующий день после объявления новых пошлин Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сообщение. В нем он пишет, что совершил удачную операцию с введением новых тарифов и впоследствии Соединенные Штаты станут лучше и устойчивее.

"Операция завершена! Больной жив и он будет жить. Прогноз такой, что пациент будет гораздо сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой!!!", — написал Трамп.

Заявление Трампа о тарифах в Truth Social

Таким образом, Трамп подбил итоги по инициативе новых пошлин в размере 10-50% для 260 стран и территорий. Украина получила тариф в 10%. Повышения пошлин избежали Канада и Мексика, для которых США ввели новые тарифы раньше, а также Россия, Куба, Белоруссия и КНДР. Как пояснили в администрации Трампа, на них уже наложены высокие пошлины. Кроме того, США заявили, что как бы почти не торгуют с этими странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что партия Трампа раскололась из-за новых тарифов. Часть республиканцев поддержала демократов в голосовании в Сенате США по отмене пошлин для Канады.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, как США сочли тарифы для всех стран. Оказалось, что это не то, что обещал Трамп. Вместо решения ввести "взаимные" пошлины, связанные с торговыми барьерами против США, администрация президента решила пойти более простым путем.