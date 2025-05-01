Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп озвучил новое мнение о своей недавней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во время прощальной церемонии на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Глава Белого дома отметил, что это было "моментом утешения". Свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью для ABC News.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В частности, американский президент прокомментировал "впечатляющую" фотографию, которая "облетела весь мир", на которой Трамп и Зеленский в базилике Святого Петра "разговаривают о мире".

"Этот момент был в определенном смысле моментом утешения, потому что — огромное количество людей погибает. Много его людей погибают", — ответил президент США.

Дональд Трамп добавил, что "их убивают, и мне это очень плохо".

Стоит отметить, что разговор президентов Украины и США тет-а-тет в Италии 26 апреля стал их первой встречей после ссоры в Овальном кабинете в Вашингтоне в конце февраля.

Авторы материала высказали предположение, что с большой вероятностью можно сказать, что Дональд Трамп изменил свое отношение к намерениям российского диктатора Владимира Путина, вспомнив о публикации американского президента в соцсети после разговора с Зеленским в соборе Святого Петра. Тогда американский лидер раскритиковал российские обстрелы городов Украины и добавил, что это "заставляет меня думать, что, возможно, он (Путин – ред.) не хочет останавливать войну"

Сейчас Трамп согласился с предположением ведущего, и заявил, что "это возможно, конечно".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выдал новый комплимент в адрес Путина. Но, по его словам, "Путин очень умный и очень хитрый человек, но я заставлю его пойти на уступки по окончании войны в Украине".

"Путин очень умный и очень хитрый человек, но я заставлю его пойти на уступки по окончании войны в Украине", — заявил Трамп.



