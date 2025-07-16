Трамп сделал новое заявление по поставке Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, а это значит, что вскоре их получит Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Reuters", цитируя заявление Дональда Трампа на авиабазе Эндрюс.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о поставках оружия союзникам, президент США заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", — сказал Трамп.

При этом, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", — сказал он.

Дональд Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Вместе с тем, во время выступления на авиабазе Эндрюс Трамп подчеркнул, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия на Украине. Президент добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней" — речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление.



