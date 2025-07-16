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Трамп сделал новое заявление по поставке Patriot для Украины

Президент США подтвердил отгрузку Patriot союзникам за счет НАТО

16 июля 2025, 07:18
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, а это значит, что вскоре их получит Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Reuters", цитируя заявление Дональда Трампа на авиабазе Эндрюс.

Трамп сделал новое заявление по поставке Patriot для Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о поставках оружия союзникам, президент США заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", — сказал Трамп.

При этом, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.

"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", — сказал он.

Дональд Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.

Вместе с тем, во время выступления на авиабазе Эндрюс Трамп подчеркнул, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия на Украине. Президент добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней" — речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление.




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Источник: https://www.yahoo.com/news/trump-says-weapons-already-being-014701507.html
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