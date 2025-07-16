Трамп сделал новое заявление по поставке Patriot для Украины

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам, а это значит, что вскоре их получит Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Reuters", цитируя заявление Дональда Трампа на авиабазе Эндрюс.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о поставках оружия союзникам, президент США заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.
При этом, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты не будут нести никаких финансовых потерь, потому что все расходы на себя взяли НАТО и Евросоюз.
Дональд Трамп уточнил, что некоторое вооружение поставляется из Германии, которая впоследствии должна пополнить свои запасы.
Вместе с тем, во время выступления на авиабазе Эндрюс Трамп подчеркнул, что Америка не будет вмешиваться непосредственно в боевые действия на Украине. Президент добавил, что благодаря этому "удается еженедельно спасать тысячи жизней" — речь идет о солдатах обеих сторон конфликта.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в скором времени получит новое оружие для войны с Россией, в том числе 17 Patriot. Однако министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин предложил у США купить только две установки.
Также издание "Комментарии" сообщало – будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление.