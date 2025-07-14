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Будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление

Германия получила "очень позитивные сигналы" из США по Patriot для Украины

14 июля 2025, 15:14
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Кравцев Сергей

В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США по Patriot для Украины. Речь идет о продаже систем ПВО. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Германии.

Будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление

Германия. Фото: из открытых источников

"Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", — сказал спикер МИД.

Стоит отметить, что сегодня, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус поехал в Вашингтон с официальным визитом. В США он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Предполагается, что 14 июля генсек НАТО Рютте встретится с президентом США Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посещает Писториус. 

"Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки", — отмечает издание "Bloomberg".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", — говорится в публикации. 

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trump-to-announce-ukraine-weapons-plan-as-un-chief-visits-washington-12541713
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