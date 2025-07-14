Будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление

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Кравцев Сергей
В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США по Patriot для Украины. Речь идет о продаже систем ПВО. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Германии.
Германия. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, что сегодня, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус поехал в Вашингтон с официальным визитом. В США он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Предполагается, что 14 июля генсек НАТО Рютте встретится с президентом США Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посещает Писториус.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.
При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".