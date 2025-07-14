Будут хорошие новости по Patriot для Украины: в Германии сделали заявление

В Германии заявили об "очень позитивных сигналах" из США по Patriot для Украины. Речь идет о продаже систем ПВО. Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Германии.

Германия. Фото: из открытых источников

"Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", — сказал спикер МИД.

Стоит отметить, что сегодня, 14 июля, министр обороны Германии Борис Писториус поехал в Вашингтон с официальным визитом. В США он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Предполагается, что 14 июля генсек НАТО Рютте встретится с президентом США Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посещает Писториус.

"Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки", — отмечает издание "Bloomberg".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

"Два источника сообщили Axios, что у них есть основания полагать, что план, вероятно, будет включать дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России, в том числе в Москве", — говорится в публикации.

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Дональд Трамп действительно зол на российского диктатора Путина и его предстоящее заявление будет "очень агрессивным".



