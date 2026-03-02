В преддверии церемонии награждения военных в Белом доме президент США Дональд Трамп выступил с пространным заявлением о причинах и перспективах военной кампании против Ирана. По его словам, промедление могло привести к катастрофическим последствиям для безопасности Соединенных Штатов.

Трамп сделал новые заявления об Иране

Американский лидер подчеркнул, что баллистическая программа Тегерана развивалась слишком стремительно, создавая прямую опасность для союзников и контингентов.

"Программа обычных баллистических ракет режима быстро и драматично росла, и это представляло собой очень явную, колоссальную угрозу для США и американских сил, расположенных за границей. Режим уже имел ракеты, способные поражать Европу и наши базы, как местные, так и зарубежные, и вскоре имели бы ракеты, способные добраться до нашей прекрасной Америки", — пояснил Трамп.

Президент подчеркнул, что недопущение появления у Ирана ядерного оружия является ключевым приоритетом, а нынешний момент был выбран как "наша последняя самая лучшая возможность нанести удар".

Относительно сроков проведения операции, Дональд Трамп отметил, что планы могут быть корректированы в зависимости от ситуации:

"Мы хотели завершить все через 3-4 недели, но операция против Ирана может длиться дольше. Однако мы можем продолжать столько, сколько понадобится".

Также Трамп заверил, что американские силы сейчас "упреждают график по устранению лидеров Ирана" и выразил уверенность в конечном итоге, заявив: "Мы легко победим". В настоящее время Вашингтон настроен продолжать кампанию до полного устранения угроз со стороны иранского режима.

