«Хіросіма здасться дитячою грою»: Медведєв пригрозив світу ядерним апокаліпсисом через дії Трампа

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у коментарі російським пропагандистам з ТАСС виступив із черговою серією агресивних заяв. Цього разу головним об'єктом критики став президент США Дональд Трамп, дії якого, на думку представника Кремля, наближають світ до глобальної катастрофи.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Медведєв наголосив, що світ перебуває на межі великого конфлікту, а тригером для Третьої світової може стати будь-яка подія.

"Третя світова поки не йде, але почнеться в будь-яку мить, якщо Трамп продовжить свій курс", — заявив він, додавши, що США поводяться, як "свині, які не бажають розлучатися з коритом".

Особливе занепокоєння у Москви викликало рішення Білого дому щодо атаки на Іран. За словами Медведєва, цим кроком Трамп поставив усіх американців під потенційний удар. Традиційно російський посадовець вдався до ядерного шантажу, порівнявши можливий конфлікт із трагедією 1945 року.

"Хіросіма і Нагасакі будуть дитячою грою у пісочниці у випадку реального ядерного конфлікту", — пригрозив Медведєв, підкресливши, що ядерний потенціал РФ є "гарантією", оскільки США нібито "бояться Росії".

Крім того, представник країни-агресора вкотре підтвердив небажання Кремля йти на компроміси у війні проти України. Він прямо заявив, що дипломатичний шлях не є пріоритетом для Москви.

"Переговори щодо України — не головне, головне — перемога в СВО з досягненням усіх цілей", — резюмував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп виступив із низкою резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході, сигналізуючи про перехід до фази відкритого силового протистояння з Тегераном. Американський лідер підкреслив, що попередня серія ударів була лише початком масштабної військової кампанії.