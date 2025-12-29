logo

Трамп сделал предупреждение: что будет, если мирный план по Украине провалится
Трамп сделал предупреждение: что будет, если мирный план по Украине провалится

Дональд Трамп заявил, что в случае провала мирных переговоров по Украине возможно обострение войны.

29 декабря 2025, 08:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия сейчас демонстрирует интерес к завершению войны против Украины. В то же время, американский лидер признал, если дипломатические усилия не дадут результата, конфликт может перейти в фазу жесткой эскалации.

Трамп сделал предупреждение: что будет, если мирный план по Украине провалится

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о своих последних контактах с Москвой. По его словам, позиция Путина произвела на него неожиданное впечатление.

"Сегодня я увидел очень интересного Путина. Я ему верю. Он хочет это закончить", – сказал Трамп.

Однако президент США подчеркнул, что дипломатия не гарантированный путь к миру. Трамп предупредил, что если переговоры сорвутся, то война в Украине продолжится.

"Если ничего не получится, придется воевать и умирать", – добавил Трамп.

В ходе встречи Зеленского и Трампа обсуждались ключевые элементы потенциального мирного плана, включая гарантии безопасности для Украины и послевоенное восстановление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о возможности приехать в Украину. По его словам, он хочет заключить соглашение об окончании войны и для этого не обязательно совершать визит в Киев, однако президент США добавил, что если это поможет завершить конфликт, то он согласится приехать.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский считает возможным многое решить еще до Нового года благодаря встрече с Трампом. По словам президента, в эти дни продолжаются интенсивные дипломатические шаги.



