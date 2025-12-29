Трамп зробив попередження: що буде, якщо мирний план щодо України провалиться

Президент США Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нині демонструє зацікавленість у завершенні війни проти України. Водночас американський лідер визнав, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, конфлікт може перейти у фазу жорсткої ескалації.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським розповів про свої останні контакти з Москвою. За його словами, позиція Путіна справила на нього несподіване враження.

"Сьогодні я побачив дуже цікавого Путіна. Я йому вірю. Він хоче це закінчити", — сказав Трамп.

Однак президент США наголосив, що дипломатія не є гарантованим шляхом до миру. Трамп попередив, якщо переговори зірвуться, то війна в Україні продовжиться.

"Якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати", — додав Трамп.

Під час зустрічі Зеленського і Трампа обговорювалися ключові елементи потенційного мирного плану, включно з гарантіями безпеки для України та післявоєнним відновленням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив про можливість приїхати в Україну. За його словами, він хоче укласти угоду про закінчення війни і для цього не обов'язково здійснювати візит в Київ, однак, президент США додав, що якщо це допоможе завершити конфлікт, то він погодиться приїхати.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вважає можливим багато чого вирішити ще до Нового року завдяки зустрічі з Трампом. За словами президента в ці дні тривають інтенсивні дипломатичні кроки.