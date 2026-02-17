Трамп сделал предупреждение Украине перед переговорами в Женеве

Перед стартом очередного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 17-18 февраля президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес Киева. Он заявил, что ожидает от Украины более активной позиции и рассчитывает на скорейшее заключение соглашения с Россией.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Guardian, во время общения с журналистами на борту Air Force One Трамп подчеркнул: Украине "лучше как можно быстрее сесть за стол переговоров". По сути, Вашингтон демонстрирует стремление ускорить дипломатический процесс и добиться конкретных результатов уже в ближайшее время.

Ожидается, что формат встречи в Швейцарии будет схож с недавними консультациями в Абу-Даби – с участием представителей США, Украины и России. Американскую сторону представят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Однако, несмотря на активизацию усилий Белого дома, ожидания прорыва остаются сдержанными. Москва продолжает настаивать на максималистских условиях, делая ключевым вопрос территорий. В Кремле дают понять: переговоры сосредоточатся прежде всего на "земельной проблематике".

Помимо территориальных споров, стороны остаются далеки в вопросах контроля над Запорожской АЭС и возможного присутствия западных сил в послевоенной Украине. Таким образом, женевский раунд может стать проверкой не только дипломатии, но и готовности сторон идти на реальные компромиссы.

