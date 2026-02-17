Трамп зробив попередження Україні перед переговорами у Женеві

Перед стартом чергового раунду тристоронніх переговорів у Женеві 17-18 лютого президент США Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу Києва. Він заявив, що очікує від України активнішої позиції і розраховує на якнайшвидше укладання угоди з Росією.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Guardian, під час спілкування з журналістами на борту Air Force One Трамп наголосив: Україні "краще якнайшвидше сісти за стіл переговорів". По суті, Вашингтон демонструє прагнення прискорити дипломатичний процес і досягти конкретних результатів вже найближчим часом.

Очікується, що формат зустрічі у Швейцарії буде схожий на нещодавні консультації в Абу-Дабі – за участю представників США, України та Росії. Американську сторону представлять спецпосланці Стів Уіткофф та Джаред Кушнер.

Однак, незважаючи на активізацію зусиль Білого дому, очікування прориву залишаються стриманими. Москва продовжує наполягати на максималістських умовах, роблячи ключовим питання територій. У Кремлі дають зрозуміти: переговори зосередяться насамперед на "земельній проблематиці".

Крім територіальних суперечок, сторони залишаються далекі у питаннях контролю над Запорізькою АЕС та можливою присутністю західних сил у повоєнній Україні. Таким чином, Женівський раунд може стати перевіркою не лише дипломатії, а й готовності сторін йти на реальні компроміси.

